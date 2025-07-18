В Дептрансе сообщили об изменениях в работе трамвайных маршрутов в Москве

В Дептрансе сообщили об изменениях в работе некоторых трамвайных маршрутов в Москве. В субботу, 19 июля, примерно с 09:30 до 21:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды".

Кроме того, вместо трамваев будут работать автобусы № 913. Они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до улицы Воронцово Поле вместо Павелецкого вокзала и метро "Новокузнецкая"

Корректировки связаны с проведением фестиваля "Олимпийская Москва" и Большого фестиваля бега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.