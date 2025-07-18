Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 07:15

Транспорт

В Дептрансе сообщили об изменениях в работе трамвайных маршрутов в Москве

В Дептрансе сообщили об изменениях в работе трамвайных маршрутов в Москве

До конца года оплата по биометрии заработает на всех турникетах столичного метро

"Московский патруль": пошлины для автомобилистов вырастут в два раза

ОАК показала процесс создания и тестирования нового самолета SJ-100

Повсеместная оплата проезда в столичном метро по биометрии станет доступна в 2025 году

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро в Москве до конца 2025 года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июля

Городские камеры показали трафик на Волгоградском проспекте

"Мой район. Новости": здание вокзала Серп и Молот достроено

Улицы в центре столицы перекроют 19 июля

В Дептрансе сообщили об изменениях в работе некоторых трамвайных маршрутов в Москве. В субботу, 19 июля, примерно с 09:30 до 21:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды".

Кроме того, вместо трамваев будут работать автобусы № 913. Они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до улицы Воронцово Поле вместо Павелецкого вокзала и метро "Новокузнецкая"

Корректировки связаны с проведением фестиваля "Олимпийская Москва" и Большого фестиваля бега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика