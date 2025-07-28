Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 07:15

Происшествия

Свыше тысячи человек подключились к тушению лесных пожаров в Турции

Свыше тысячи человек подключились к тушению лесных пожаров в Турции

Новости мира: тайские деревни на границе с Камбоджей попали под авиационный удар

Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

ДТП с участием мотоциклиста произошло на ТТК возле "Москва-Сити"

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

Новости регионов: более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Частный дом загорелся в поселке Восточный в Москве

Более десяти машин столкнулись под Симферополем

Новости мира: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Мотоциклист погиб в результате ДТП на юге Москвы

Свыше тысячи специалистов и 500 единиц техники, в том числе вертолеты, подключились к тушению лесных пожаров в Турции, которые возникли из-за аномальной жары. Возгорания зафиксировали возле курортных городов Бодрум и Мармарис, а также в Анталье.

Российское посольство призвало соотечественников внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями. Отразилось ли ЧП на отдыхе россиян? Стоит ли туристам беспокоиться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоДарья КрамароваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика