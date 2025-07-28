Свыше тысячи человек подключились к тушению лесных пожаров в Турции

Свыше тысячи специалистов и 500 единиц техники, в том числе вертолеты, подключились к тушению лесных пожаров в Турции, которые возникли из-за аномальной жары. Возгорания зафиксировали возле курортных городов Бодрум и Мармарис, а также в Анталье.

Российское посольство призвало соотечественников внимательно следить за складывающейся обстановкой и новостями. Отразилось ли ЧП на отдыхе россиян? Стоит ли туристам беспокоиться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.