Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Три человека погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла на 59-м километре автодороги М-5 "Урал".

По предварительной информации, 47-летний водитель на грузовом автомобиле с полуприцепом марки Scania совершил наезд на две остановившиеся на обочине из-за аварии машины Lexus и LADA.

В результате ДТП погибли водители легковушек, а также 9-летняя пассажирка одной из машин. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы. Авария произошла на улице Герасима Курина. В этот момент пострадавшие переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

До этого "КамАЗ" сбил пешехода на 1-й Магистральной улице в Москве. Согласно предварительным данным, водитель наехал на человека, двигаясь задним ходом.