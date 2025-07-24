Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы

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Автомобиль сбил пешехода на 1-й Магистральной улице на севере Москвы. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома № 23 "КамАЗ". По предварительным данным, водитель наехал на человека, двигаясь задним ходом.

Госавтоинспекция организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее на 12-м километре внешней стороны МКАД автобус MAN наехал на мужчину на юго-востоке Москвы, после чего по нему проехала "Газель". По данным Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате он умер на месте происшествия от полученных травм.

До этого водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля ВАЗ-2112, сбил трех пешеходов на перекрестке в Энгельсе Саратовской области. В результате погибла несовершеннолетняя девушка.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.