Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одна женщина погибла, еще три человека были госпитализированы в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления Госавтоинспекции Тамбовской области Сергея Обухова.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе расследования выяснили, что молодой человек 2001 года рождения за рулем автомобиля Lada Kalina сбил четырех человек при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП от полученных травм на месте кончалась женщина 1980 года рождения, еще троих пешеходов госпитализировали. Среди них мальчик 2013 года рождения.

Авария произошла вечером в пятницу, 25 июля. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее восемь машин столкнулись на Калужском шоссе в Краснопахорском районе Москвы. В ДТП попали грузовик, общественный транспорт и шесть легковых машин.