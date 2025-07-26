Водитель сбил группу людей на пешеходном переходе в Тамбове

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Водитель за рулем автомобиля Lada Kalina сбил группу людей на пешеходном переходе в Тамбове, сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером в пятницу, 25 июля, на пешеходном переходе на улице Мичуринской. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе 11-летний ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее водитель "Ауди" сбил троих пешеходов на западе Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции организовали расследование для выяснения обстоятельств ДТП.

Также шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Дагестане. Одна из машин упала с 70-метрового обрыва в реку Аварское Койсу.