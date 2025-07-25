Новости мира: два человека погибли из-за лесного пожара на Кипре

Масштабные природные пожары на Кипре привели к первым жертвам. Сотрудники гражданской обороны обнаружили сгоревший автомобиль с телами двух человек. В настоящее время полиция пытается установить их личности. Кроме того, в одной из деревень сгорели несколько жилых домов. В огненную ловушку попали и 36 пассажиров, которые ехали в автобусе. Их удалось эвакуировать из опасной зоны. Многие районы, пострадавшие от огня, остаются без электричества и интернета.

Между тем жертвы из-за масштабных лесных пожаров появились и в Турции. На севере страны погибли 10 человек, которые пытались потушить пламя. Пятеро из них – сотрудники лесного хозяйства, остальные – спасатели. Жара и сильный ветер осложняют тушение, из-за чего огонь очень быстро распространяется. К этому моменту пришлось эвакуировать людей из нескольких населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.