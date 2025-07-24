Последствия падения обломков сбитого дрона в Адлере ликвидированы

Фото: телеграм-канал "Вести Сочи"

Последствия падения обломков украинского дрона в Адлере были полностью ликвидированы. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

В работах по устранению последствий задействовали около 10 единиц спецтехники. Всего было вывезено 60 кубометров мусора.

Также был подготовлен перечень поврежденных объектов в гаражном кооперативе. Администрация Сочи планирует взаимодействовать с собственниками в индивидуальном порядке.

Украинский дрон атаковал нефтебазу на федеральной территории (ФТ) Сириус ночью в четверг, 24 июля. Обломки БПЛА упали в Адлерском районе Сочи.

В результате погибли две женщины. Позже РЖД сообщила, что погибшими оказались сотрудницы Федеральной пассажирской компании (ФПК). Еще 13 человек пострадали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары дронов по Сочи прицельной террористической атакой по мирным жителям. По ее словам, Киев целенаправленно выбирает в качестве цели безоружных людей.