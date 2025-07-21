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Новости

21 июля, 11:30

Происшествия

Новости мира: площадь природного пожара превысила 38 тыс гектаров в США

Новости мира: площадь природного пожара превысила 38 тыс гектаров в США

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В США площадь природного пожара превысила 38 тысяч гектаров. Огонь охватил леса в штате Орегон. Его тушат более 900 пожарных и почти 90 вертолетов. С начала 2025 года в США произошло более 40 тысяч пожаров, что стало рекордом за последние 10 лет.

В Индонезии в результате пожара на пароме погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Судно, перевозившее сотни человек на остров Сулавеси, загорелось в море. Первыми на помощь пришли три корабля ВМС. Они эвакуировали более 280 пассажиров и членов экипажа. Еще несколько человек, дрейфовавших в спасательных жилетах, подобрали местные рыбаки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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