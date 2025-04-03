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03 апреля, 07:30

Происшествия

В Дагестане один человек погиб после падения автомобиля в реку с 70-метрового обрыва

В Дагестане один человек погиб после падения автомобиля в реку с 70-метрового обрыва

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В горном районе Дагестана один человек погиб после падения автомобиля в реку с 70-метрового обрыва. Как сообщили в региональном МЧС, это произошло из-за камнепада.

В результате водитель внедорожника скончался по пути в больницу, а пассажир выжил и его госпитализировали с ушибами и травмами. Чтобы извлечь машину из воды, потребовалась помощь порядка 50 человек. Сообщается, что обнаружить место происшествия помогли водители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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