Новости мира: огненные торнадо вызвали лесные пожары в американских Колорадо и Юте

В американских штатах Юта и Колорадо третий день не утихают лесные пожары. Аномальная жара и сильный ветер вызвали формирование огненных торнадо. Пламя охватило свыше трех тысяч гектаров. В зоне риска остаются сотни домов. Очевидцы сообщают о плотном дыме, на дорогах почти нет видимости.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение США о введении 30% пошлин на товары из Евросоюза. Он назвал это недружественным шагом. По словам французского лидера, США пошли на такой шаг после многонедельных переговоров. Еврокомиссия планирует ответные меры, если договоренность не будет достигнута до 1 августа.

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