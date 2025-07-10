Новости мира: лесной пожар охватил 3 тыс гектаров в Каталонии

В Каталонии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, он охватил больше 3 тысяч гектаров около прибрежного города Таррагона. На данный момент пожар локализован. Примерно треть выгоревшей территории – это охраняемый природный парк. На помощь пожарным отправлены военные и авиация.

Сильное наводнение, вызванное тропическим штормом, накрыло мексиканский город Тампико. Из-за разлива реки вода поднялась больше чем на 1 метр, затопило как минимум 5 районов. Эвакуированы уже 300 семей. Местные власти готовятся в возможной вспышке лихорадки денге.

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