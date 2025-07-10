Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 11:45

Происшествия

Новости мира: лесной пожар охватил 3 тыс гектаров в Каталонии

Новости мира: лесной пожар охватил 3 тыс гектаров в Каталонии

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла почти 200 гектаров

Два крупных лесничества загорелись в Ростовской области

Полиция задержала арбитра Головко, который судил матч ФК "Торпедо" и "Камаз"

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Новости регионов: в Чите прошли сильные ливни, из-за которых жители остались без света

Ураган повалил деревья и сорвал крыши домов в Белоруссии

Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Два человека задержаны после драки у ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

"Московский патруль": радиоактивная статуэтка попугая найдена в посылке из Германии

В Каталонии четвертый день тушат масштабный лесной пожар, он охватил больше 3 тысяч гектаров около прибрежного города Таррагона. На данный момент пожар локализован. Примерно треть выгоревшей территории – это охраняемый природный парк. На помощь пожарным отправлены военные и авиация.

Сильное наводнение, вызванное тропическим штормом, накрыло мексиканский город Тампико. Из-за разлива реки вода поднялась больше чем на 1 метр, затопило как минимум 5 районов. Эвакуированы уже 300 семей. Местные власти готовятся в возможной вспышке лихорадки денге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика