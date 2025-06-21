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Новости

21 июня, 13:30

Происшествия

Новости мира: ураган "Эрик" унес жизни двух человек

Новости мира: ураган "Эрик" унес жизни двух человек

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Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли из-за урагана "Эрик" на юге Мексики. Более 120 тысяч человек остались без электроснабжения. Стихия вызвала сильнейшие ливни, подтопления, оползни и серьезные разрушения. Особенно пострадал портовый город Салина-Крус.

Тем временем в Китае создали микродрон размером с насекомое. Его планируют использовать в тайных военных операциях. Разработкой занимались в лаборатории робототехники Национального университета оборонных технологий страны. Устройство имитирует строение комара с миниатюрными крыльями и лапками. Микродрон оснащен датчиками и камерами и благодаря своим крошечным размерам он практически незаметен, что делает его идеальным инструментом скрытой разведки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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