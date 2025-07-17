Спасатели эвакуировали более 100 человек в Якутии из-за подтоплений

Более 100 человек, в том числе 31 ребенок, эвакуированы в Якутии из-за подтоплений, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, на территории Оймяконского и Момского районов наблюдается подъем уровня воды в бассейне реки Индигирка. Предварительно, в 8 населенных пунктах подтоплены 376 дворовых территорий, 93 жилых дома и два участка дорог.

Заранее подготовлены девять пунктов временного размещения (ПВР). В них находятся 57 человек, из которых 31 – дети. Остальные разместились у друзей и родственников.

Спасатели оказывают жителям адресную помощь. Вертолет Ми-8 доставляет предметы первой необходимости, перевезено уже 2,2 тонны груза: палатки, питание, тепловые пушки, фильтры, генераторы и другое. Специалисты МЧС планируют вывезти также маломобильных граждан и детей.

"Организован контроль и мониторинг гидрометеорологической обстановки. В готовности находится дополнительная группировка спасателей МЧС России. Всего задействованы свыше 200 специалистов и 59 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Ранее в трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Повышение уровня воды зафиксировали в горных реках в северо-восточной и восточной части республики.

До этого река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальнем Приморского края из-за сильных дождей. В результате подтопило 19 придомовых территорий и парк.