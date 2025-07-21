21 июля, 09:45Транспорт
В районе станции метро "Шелепиха" затопило дорогу из-за ливня
В Москве из-за сильного ливня водители могут столкнуться с трудностями на дорогах. Особенно сложная ситуация сложилась возле станции "Шелепиха", где, по сообщениям очевидцев, дорогу сильно затопило.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды. Автомобилистам рекомендуют учитывать погодные условия при планировании маршрута и времени в пути.
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