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19 июля, 13:15

Происшествия

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Вирджинии

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Вирджинии

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Людей эвакуируют в западной части американского штата Вирджиния. Мощные ливни спровоцировали наводнение с бурными потоками. Из-за удара стихии оказались затоплены дома и машины, а также разрушены дороги. О жертвах информации не поступало. Несколько человек попали в больницу.

Тем временем мужчина угнал самолет в международном аэропорту Ванкувера. Известно, что злоумышленнику удалось проникнуть в кабину пилота при помощи угроз. В итоге авиагавань пришлось закрыть и перенаправить рейсы в другие города. После совершения нескольких кругов над аэродромом угонщик благополучно посадил самолет и тут же был окружен полицией. Что толкнуло мужчину на такой поступок только предстоит выяснить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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