Спасатели напомнили как вести себя во время грозы

Специалисты напомнили правила поведения во время непогоды. В помещении нужно закрыть окна и выключить бытовые приборы. Телефон тоже лучше отложить. Если гроза застала на улице, нельзя прятаться под одинокими деревьями.

Лучше укрыться в ближайшем здании и держаться подальше от линий электропередач. На пляже следует немедленно выйти из воды и отойти подальше от берега. Занятия спортом и езду на самокатах тоже стоит отложить – молния нередко бьет в движущиеся объекты.

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