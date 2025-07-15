15 июля, 17:15Безопасность
Спасатели напомнили как вести себя во время грозы
Специалисты напомнили правила поведения во время непогоды. В помещении нужно закрыть окна и выключить бытовые приборы. Телефон тоже лучше отложить. Если гроза застала на улице, нельзя прятаться под одинокими деревьями.
Лучше укрыться в ближайшем здании и держаться подальше от линий электропередач. На пляже следует немедленно выйти из воды и отойти подальше от берега. Занятия спортом и езду на самокатах тоже стоит отложить – молния нередко бьет в движущиеся объекты.
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