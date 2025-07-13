В России появился новый вид мошенничества "обратный фишинг"

В России распространяется новый вид мошенничества – так называемый "обратный фишинг". Жертва сама звонит аферистам, думая, что обращается в службу поддержки известной компании.

Злоумышленники рассылают фальшивые письма с логотипами реальных брендов и указывают поддельный номер телефона. Он ведет в псевдоколл-центр, где все устроено максимально правдоподобно – вплоть до фонового шума.

Во время разговора жертву просят сообщить личные данные, установить вредоносное приложение или открыть удаленный доступ к устройству. После этого мошенники получают полный контроль над системой.

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