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12 июля, 09:45

Безопасность

Мошенники начали использовать пуш-уведомления от лица банков и служб доставки

Мошенники начали использовать пуш-уведомления от лица банков и служб доставки

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О новом виде мошенничества предупреждает служба информационной безопасности Центрабанка. Преступники начали активно использовать пуш-уведомления, прикрываясь банками, мобильными операторами, службами доставки.

Например, может прийти якобы официальное уведомление о том, что карта заблокирована или возникла проблема с доставкой. После этого поступает звонок якобы от сотрудника, который просит назвать код. Потом списываются средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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