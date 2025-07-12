Мошенники начали использовать пуш-уведомления от лица банков и служб доставки

О новом виде мошенничества предупреждает служба информационной безопасности Центрабанка. Преступники начали активно использовать пуш-уведомления, прикрываясь банками, мобильными операторами, службами доставки.

Например, может прийти якобы официальное уведомление о том, что карта заблокирована или возникла проблема с доставкой. После этого поступает звонок якобы от сотрудника, который просит назвать код. Потом списываются средства.

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