Мошенники стали звонить абитуриентам под видом сотрудников вузов

Мошенники стали звонить абитуриентам и их родителям под видом сотрудников вузов. Аферисты просят у них дополнительную информацию под предлогом недостающих данных для поступления. Например, говорят о том, что в систему неправильно был внесен аттестат о среднем образовании или результаты единого государственного экзамена.

Злоумышленники пытаются различными способами, в том числе и при помощи методов социальной инженерии, украсть данные для входа в различные сервисы.

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