Биолог Шелдрейк: домашние питомцы могут вернуться после смерти

Домашние животные могут вернуться к своим хозяевам после смерти. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на статью ведущего биолога из Великобритании Руперта Шелдрейка в Daily Mail.

Он отметил, что на протяжении 20 лет собирал истории подобных событий и доказательства, в результате чего сделал вывод, что 75% хозяев после смерти питомцев видят и ощущают их. Для таких явлений появился термин "послесмертные коммуникации" (ADC).

"Это не истории о призраках. <…> Призраки, если верить фольклору, существуют в определенном месте и могут явиться любому. В отличие от них послесмертные коммуникации не ограничиваются конкретными местами, они приходят людям, переживающим горе", – пояснил эксперт.

По словам биолога, ADC способны проявляться за несколько дней или недель после смерти и пропадают в течение первого года.

Шелдрейк рассказал, что первым изучал явление терапевт Дьюи Рис в 1970-х годах. Биолог предположил, что ADC рождаются из-за стремления психики справиться с горем, поскольку после них люди становятся спокойнее. Эксперт объяснил, что мозг воссоздает ситуации из жизни животного, чтобы человек мог проще справиться с его смертью.

При этом такие состояния нельзя назвать психическим заболеванием, поскольку они являются нормальной реакцией на горе, добавил он.

Ранее психолог Виктор Корнев рассказал, что чучела из животных помогут хозяевам пережить смерть любимых питомцев. По его словам, таким образом люди пытаются сохранить физическое присутствие животного в их жизни, "возводя" определенный мемориал или отдавая дань уважения. Однако чучело, каждый день появляясь в поле зрения человека, может провоцировать болезненные воспоминания, из-за чего забыть неприятный момент не получится.

