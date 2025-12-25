Форма поиска по сайту

25 декабря, 18:01

Культура

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой состоится 29 декабря

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой состоится в понедельник, 29 декабря, в Московском драматическом театре имени Пушкина, сообщили ТАСС в культурном учреждении.

В театре добавили, что в этот день планируется гражданская панихида. Точное время будет определено позже.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Как уточнял худрук театра Евгений Писарев, актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Смерть Алентовой прокомментировала дочь артистки телеведущая Юлия Меньшова. В своем телеграм-канале она опубликовала пост со словами, что теперь ее родители (с покойным мужем Алентовой и отцом телеведущей Владимиром Меньшовым. – Прим. ред.) вместе, добавив к публикации совместные фотографии отца и матери.

Режиссер Игорь Угольников, в свою очередь, заявил, что актриса ушла из жизни вслед за своим супругом. По его словам, так бывает у любящих людей.

Алентова известна зрителям ролями в театре и кино. Известность она получила после фильмов "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

Народная артистка Вера Алентова умерла после прощания с актером Анатолием Лобоцким

утратыкультура

