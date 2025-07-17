Новости регионов: десятки арбузов рассыпались по трассе в Тамбовской области

Десятки арбузов рассыпались по трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области. Водитель большегруза выехал на встречную полосу и зацепил фуру с летней ягодой. После столкновения участниками аварии стали еще два автомобиля. Движение в районе места ЧП было частично ограничено.

Река Гнилуша окрасилась в зеленый цвет в Ростовской области. По словам очевидцев, вода запузырилась. Они опубликовали кадры, которые активно комментируют в соцсетях. Люди обеспокоены тем, что водоросли и бактерии превращают реку в болото. Одной из причин такого состояния реки называют сброс сточных вод.

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