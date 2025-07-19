Израиль и Сирия согласились на прекращение огня

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня при поддержке госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.

По словам дипломата, прекращение огня уже поддержали Турция, Иордания и соседние страны.

"Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями", – написал Барак в соцсети X.

Израиль 16 июля нанес удары по району президентского дворца в Дамаске, а также по городу Дераа. В результате погибли три человека, еще 34 получили травмы.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа заявлял, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать.

Утром 17 июля израильские самолеты вновь атаковали Сирию, ударив по базам правительственных сил на северо-западе страны. Информация о последствиях авиаударов и возможных жертвах не поступала.