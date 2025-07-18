Три человека погибли и девять пострадали при ударе Израиля по церкви в Газе

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Израильские военные нанесли удар по церкви Святого Семейства в секторе Газа. При воздушной атаке погибли три человека, еще девять пострадали. Об этом заявили в пресс-службе Иерусалимской латинской патриархии.

В армии обороны Израиля подчеркнули, что осколки запущенного снаряда попали в церковь по ошибке.

"Армия обороны Израиля наносит свои удары исключительно по военным объектам и прилагает все возможные усилия для уменьшения ущерба гражданским лицам и религиозным структурам и сожалеет о любом непреднамеренном ущербе, причиненном им", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Свои сожаления по поводу случившегося также высказал и изральский премьер Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит издание The Times of Israel.

Ранее израильские самолеты также нанесли удары по базам сирийских правительственных сил на северо-западе страны. ВВС атаковали район дислокации 132-й мотострелковой бригады в окрестностях города Латакия. Более того, удары были нанесены по базе 107-й бронетанковой бригады в Джебле.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне израильских обстрелов заявил, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать.