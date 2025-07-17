В МИД РФ заявили, что россияне не пострадали из-за обострения ситуации в Сирии

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Пострадавших среди россиян из-за столкновений и налетов в Сирии нет. Обеспечение безопасности всех граждан России остается высшим приоритетом, говорится в заявлении российского МИД.

В дипведомстве напомнили, что 13 июля в провинции Сувейда на юге страны вспыхнули боестолкновения между отрядами членов друзской общины и бедуинских племен. В связи с этим в административный центр губернаторства направили военных и полицейских.

В боях с участием силовых структур и местных вооруженных формирований погибли десятки человек, в том числе мирные жители. 16 июля было объявлено о достижении договоренностей о прекращении огня.

Эти события, уточнили в МИД, сопровождались интенсивными ударами ВВС Израиля.

"Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами", – говорится в публикации.

Россия исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных жителей недопустимы. В Москве выразили надежду, что реализация действий по деэскалации поспособствует снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии.

Решение проблемы лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин сирийского общества, отметило внешнеполитическое ведомство.

Россия не раз давала оценки силовым акциям Израиля в Сирии. Эти атаки грубо нарушают суверенитет страны и нормы международного права. Они заслуживают решительного осуждения, добавили в МИД.

Израиль 16 июля нанес удары по району президентского дворца в Дамаске, а также по городу Дераа. В результате погибли три человека, еще 34 получили травмы.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа сказал, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать.

Утром 17 июля израильские самолеты вновь атаковали Сирию, ударив по базам правительственных сил на северо-западе страны. Информация о последствиях авиаударов и возможных жертвах не поступала.