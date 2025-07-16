Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 16:14

Политика

Израиль атаковал район президентского дворца в Дамаске

Фото: AP/SANA

Израильская армия нанесла авиаудар в районе Дамаска, где расположен президентский дворец. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

До этого власти Израиля пообещали прекратить атаки на сирийские военные объекты. По данным СМИ, израильское правительство выступило с подобным обещанием после просьбы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции "Черный флаг" против йеменского мятежного движения "Ансар Алла".

Кац подтвердил удары Военно-воздушных сил по целям в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено членами движения около двух лет назад.

Новости мира: израильская армия ночью атаковала Йемен

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика