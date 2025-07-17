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17 июля, 05:54

Политика

Лидер Сирии аш-Шараа заявил, что страна готова к войне

Фото: 123RF/kajicom

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне израильских обстрелов заявил, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова аш-Шараа.

Сирийский лидер добавил, что считает своим приоритетом защиту друзского населения, которое и стало причиной конфликта с Израилем. Аш-Шараа отверг любые попытки вовлечь друзов в "руки внешней силы".

16 июля израильская армия атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца. Кроме того, ВВС Израиля ударили по городу Дераа на юге страны.

В результате ударов Израиля по Дамаску погибли три человека. Также, по данным министерства здравоохранения Сирии, 34 человека получили ранения.

В четверг, 17 июля, состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с израильскими ударами по Сирии.

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