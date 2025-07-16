Число жертв при ударах Израиля по Дамаску увеличилось до трех человек

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Число жертв при ударах Израиля по Дамаску возросло до трех человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Сирии, передает ТАСС.

Также, по данным ведомства, 34 человека получили ранения.

В среду, 16 июля, израильская армия атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля ударили по городу Дераа на юге страны.

До этого израильские власти пообещали прекратить атаковать сирийские военные объекты. Правительство страны выступило с этим заявлением после соответствующей просьбы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.