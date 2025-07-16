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16 июля, 17:32

Происшествия

Мирный житель погиб после израильских ударов по Дамаску

Фото: SANA via AP

Как минимум один человек погиб и еще 18 пострадали в результате израильских ударов по сирийскому Дамаску. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Минздрав государства.

Кроме того, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по городу Дераа на юге Сирии, говорится в публикации.

Ранее израильские власти пообещали прекратить атаковать сирийские военные объекты. Правительство страны выступило с этим обещанием после просьбы со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Но в среду, 16 июля, армия Израиля атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца.

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