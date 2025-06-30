Трамп отменил санкции против Сирии

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля и поручил пересмотреть страны статус как государства – спонсора терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Белого дома.

В сообщении отмечается, что санкции были сняты для "поддержки Сирии в ее пути к стабильности и миру". Указ Трампа снимает все санкции с государства, однако сохраняет ограничения в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев и людей, связанных с производством химического оружия.

Изменением статуса Сирии поручено заниматься госсекретарю Марко Рубио. Кроме того, Вашингтон предлагает изучить возможности в ООН по смягчению других зарубежных санкций в отношении Дамаска.

До этого экономические ограничения с Сирии снял Евросоюз. Тогда глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что эти действия направлены на восстановление новой, инклюзивной и мирной Сирии.