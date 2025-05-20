ЕС решил снять экономические санкции с Сирии

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Государства Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии, которые вводились против нее с 2011 года. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.

"Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – объяснила она.

Как отметила Каллас, Евросоюз всегда поддерживал Сирию и продолжит это делать.

Ранее власти Великобритании сняли санкции с ряда сирийских банков и нефтяных компаний. Из черного списка в том числе были исключены Al Furat, Deir Ez-Zur, Dula, Ebla, General Petroleum Corporation и другие.

США также смягчили санкции в отношении нынешних властей Сирии. До 7 июля 2025 года будут разрешены финансовые переводы, начавшиеся после 8 декабря 2024 года, с правительственными структурами и Центробанком Сирии. Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны, а также с личных транзакций.

