ТАСС: Россия поставила первую партию пшеницы в Сирию при новых властях

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Россия поставила в Сирию первую партию пшеницы после смены власти в этой республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трейдера, который организовывал поставки зерна в Сирию при прежних властях.

Уточняется, что судно Pola Marina доставило 6,6 тысячи тонны пшенницы в сирийский порт Латакия 20 апреля. При этом речи о восстановлении регулярных поставок зерна из РФ в Сирию сейчас не идет.

Террористические формирования взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года. До этого они зашли в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. В связи с этим Башар Асад ушел с должности президента Сирии и улетел в Россию.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам пообещал установить контроль над всеми территориями страны. Он также объявил о формировании нового правительства страны, которое возьмется за реконструкцию государства и проведение реформ.

В марте Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отметили важность совместной работы над обеспечением единства Сирии, а 17 апреля президент РФ предложил Аль Тани обсудить возможности оказания помощи сирийскому народу, включая гумпомощь.