Путин сообщил о планах провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами

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Владимир Путин рассказал о планах по проведению в 2025 году саммита между Россией и Лигой арабских государств.

"Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают", – отметил глава государства.

Российский президент также пригласил принять участие в запланированном саммите султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида, который сейчас находится в России с государственным визитом.

Ранее сообщалось, что в ходе визита оманского лидера в Москву будет подписано соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Оманом. Также в рамках деловой поездки султана будет подписано 10 соглашений и дорожных карт.

Посол Омана в Москве Хамуд бен Салем ат-Туайх отмечал, что в этом году страны отмечают 40-летие безупречных отношений. При этом в последние годы развиваются торгово-экономические отношения и туристический сектор, отметил дипломат.