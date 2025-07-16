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16 июля, 21:53

Политика

Посольство РФ в Дамаске заявило о штатной работе на фоне ударов Израиля

Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Российское посольство в Сирии работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.

В диппредставительстве РФ отметили, что посольство и российские дипломаты не пострадали в ходе израильских авиаударов.

В среду, 16 июля, израильская армия атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля ударили по городу Дераа на юге страны.

В результате ударов Израиля по Дамаску погибли три человека. Также, по данным министерства здравоохранения Сирии, 34 человека получили ранения.

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