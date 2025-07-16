16 июля, 21:53Политика
Посольство РФ в Дамаске заявило о штатной работе на фоне ударов Израиля
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Российское посольство в Сирии работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
В диппредставительстве РФ отметили, что посольство и российские дипломаты не пострадали в ходе израильских авиаударов.
В среду, 16 июля, израильская армия атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля ударили по городу Дераа на юге страны.
В результате ударов Израиля по Дамаску погибли три человека. Также, по данным министерства здравоохранения Сирии, 34 человека получили ранения.