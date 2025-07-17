00:12Политика
Заседание Совбеза ООН по Сирии пройдет 17 июля
Фото: 123RF/palinchak
Заседание Совета безопасности ООН в связи с израильскими ударами по Сирии пройдет 17 июля, передает РИА Новости со ссылкой на председательствующую в СБ миссию Пакистана при ООН.
Отмечается, что заседание пройдет в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).
16 июля израильская армия атаковала столицу Сирии, нанеся удар по району президентского дворца. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля ударили по городу Дераа на юге страны.
В результате ударов Израиля по Дамаску погибли три человека. Также, по данным министерства здравоохранения Сирии, 34 человека получили ранения.
ВВС Израиля атаковали Дамаск в третий раз за день