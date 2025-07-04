В США допустили возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении Сирии

Фото: 123RF/butenkow

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа по итогам переговоров с сирийской стороной.

Отмечается, что стороны обсудили отмену значительной части санкций в отношении Сирии со стороны Вашингтона. Марко Рубио подтвердил, что планирует рассмотреть дальнейшие шаги по пересмотру принятых на уровне США и ООН решений по внесению некоторых лиц в списки террористов, связанных с сирийской стороной.

При этом Рубио в очередной раз подчеркнул, что Штаты не намерены отменять санкции в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада и его приближенных.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии и поручил администрации Белого пересмотреть статус страны как государства – спонсора терроризма. Изменением статуса Сирии поручено заниматься Марко Рубио.