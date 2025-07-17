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17 июля, 07:53

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Al Mayadeen: Израиль атаковал военные объекты на северо-западе Сирии

Израиль атаковал военные объекты на северо-западе Сирии – СМИ

Фото: SANA via AP

Израильские самолеты утром 17 июля нанесли удары по базам сирийских правительственных сил на северо-западе страны, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным СМИ, истребители атаковали район дислокации 132-й мотострелковой бригады в окрестностях города Латакия. Более того, удары были нанесены по базе 107-й бронетанковой бригады в Джебле. Журналисты не привели информацию о последствиях авиаударов и возможных жертвах.

Накануне израильская армия атаковала Дамаск, нанеся удары по району президентского дворца. Кроме того, самолеты Израиля ударили по городу Дераа.

В результате ударов по столице Сирии погибли три человека. Как указали в Минздраве республики, еще 34 человека пострадали.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне израильских обстрелов заявил, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если его достоинству будут угрожать.

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