07 июля, 23:38Происшествия
Число погибших из-за израильских ракетных ударов по Ирану выросло до 1060 человек
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Число погибших из-за ракетных ударов Израиля по Ирану выросло до 1060 человек. Об этом сообщает глава фонда по делам мучеников и ветеранов исламской республики Саид Охади, его слова передает агентство Mehr.
Охади подчеркнул, что число жертв еще может вырасти в ближайшие дни. Ранее сообщалось о 935 погибших жителей Ирана.
Израиль атаковал Иран ночью 13 июня. В первую ночь ракетные удары были нанесены по военным и ядерным объектам Тегерана. В результате этих атак погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках мирной ядерной программы Ирана.
В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. Одной из целью иранских ракет стал ключевой институт Израиля, который является важнейшим исследовательским центом страны.
МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела