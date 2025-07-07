Число погибших из-за израильских ракетных ударов по Ирану выросло до 1060 человек

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Число погибших из-за ракетных ударов Израиля по Ирану выросло до 1060 человек. Об этом сообщает глава фонда по делам мучеников и ветеранов исламской республики Саид Охади, его слова передает агентство Mehr.

Охади подчеркнул, что число жертв еще может вырасти в ближайшие дни. Ранее сообщалось о 935 погибших жителей Ирана.

Израиль атаковал Иран ночью 13 июня. В первую ночь ракетные удары были нанесены по военным и ядерным объектам Тегерана. В результате этих атак погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках мирной ядерной программы Ирана.

В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. Одной из целью иранских ракет стал ключевой институт Израиля, который является важнейшим исследовательским центом страны.