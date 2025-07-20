Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, с 21 по 27 июля, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве на предстоящей рабочей неделе без дождей обойдется лишь в пятницу (25 июля. – Прим. ред.)", – заявил Леус.

Больше всего дождей ожидается 21 и 22 июля, чуть меньше – 23 и 24 июля. Вероятность гроз также выше всего в первые два дня недели, понедельник и вторник. Но и после этого полностью их исключать нельзя.

По прогнозу, днем в понедельник и вторник будет от 22 до 25 градусов, в среду и четверг от 25 до 28, а в пятницу от 26 до 29. По ночам столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов.

При этом до конца воскресенья, 20 июля, в Москве ожидается непогода с ветром до 17 метров в секунду. Из-за этого столичных водителей призвали к внимательности за рулем. Автомобилистам советуют не отвлекаться на телефон во время движения и избегать резких маневров.

