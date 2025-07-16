Новости регионов: несколько автомобилей утонули на улице в Нальчике после ливня

Вслед за Москвой грозы и ливни обрушились на столицу Кабардино-Балкарии. Улицы Нальчика превратились в полноводные реки. Несколько машин утонули в ремонтных траншеях прямо на глазах у водителей. Кроме того, в некоторых районах республики непогода привела к локальным отключениям электроэнергии и водоснабжения. Ливни с грозами сохранятся в регионе и в ближайшие сутки.

В трех районах Якутии ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Жителей готовят к эвакуации. В воде уже оказались четыре села: там размыло дороги, затопило около 200 дворовых территорий и полсотни домов. Людей вывезли в пункты временного размещения.

Зима посреди лета обрушилась на Сочи. Горный курорт "Роза хутор" засыпало снегом. Осадки легли плотным слоем, канатные дороги на некоторое время пришлось закрыть. Однако из-за плюсовой температуры снег быстро начал таять.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.