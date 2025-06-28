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Новости

28 июня, 17:15

Происшествия

По факту крушения самолета Як-18Т возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета Як-18Т возбуждено уголовное дело

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В Подмосковье при выполнении фигуры высшего пилотажа, бочки, потерпел крушение самолет Як-18Т. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

По данным следственного комитета, воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. На борту находились четыре человека, все они погибли. После падения начался пожар, который быстро удалось потушить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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