По факту крушения самолета Як-18Т возбуждено уголовное дело

В Подмосковье при выполнении фигуры высшего пилотажа, бочки, потерпел крушение самолет Як-18Т. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

По данным следственного комитета, воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. На борту находились четыре человека, все они погибли. После падения начался пожар, который быстро удалось потушить.

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