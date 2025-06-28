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28 июня, 16:15

Происшествия

В Зеленограде загорелась кровля жилого комплекса

В Зеленограде загорелась кровля жилого комплекса

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В Зеленограде вспыхнул пожар в корпусе 530 молодежного жилого комплекса. Загорелась кровля, огонь быстро распространился между перекрытиями. По словам очевидцев, на крыше дома шли сварочные работы, из-за чего и возникло возгорание.

Около десяти жильцов самостоятельно покинули квартиры до приезда спасателей. Никто не пострадал. На месте работают более 30 пожарных, ликвидация возгорания продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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