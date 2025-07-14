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14 июля, 13:36

Происшествия

Полиция в Сочи начала проверку после драки на горнолыжном курорте

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Полиция Сочи начала проверку после видеоролика, на котором несколько человек подрались на канатной дороге горнолыжного курорта, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Соответствующее видео правоохранители обнаружили в социальных сетях. При проверке сотрудники ведомства намерены установить личности причастных к драке. После мероприятий будет принято процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с РИА Новости, что обращения от граждан по факту произошедшего не поступали.

Ранее в Махачкале возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки. По данным СК республики, драку в сквере имени Фазу Алиевой спровоцировали не менее 50 человек, в числе которых также были несовершеннолетние. Некоторые участники случившегося были задержаны.

Драка произошла на канатной дороге в Сочи

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