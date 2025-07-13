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13 июля, 18:15

Происшествия

Новости регионов: пшеничное поле загорелось в Ростовской области

Новости регионов: пшеничное поле загорелось в Ростовской области

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В Ростовской области загорелось поле пшеницы. В соцсетях появились кадры густого дыма. Как сообщают очевидцы происшествия, все произошло возле трассы на Ставрополь в районе города Шахты. По предварительным данным, сначала загорелся автомобиль, а затем огонь с него перешел на поле.

Из-за сильного дождя в Ульяновской области частично обрушился мост. Повреждения получили несущие конструкции сооружения. Специалисты оценивают ущерб и планируют работы по восстановлению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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