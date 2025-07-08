"Московский патруль": полиция задержала девушку за кражу одежды из незапертой квартиры

Столичные полицейские задержали девушку, которая украла одежду из незапертой квартиры. Хозяин жилища вернулся с работы и лег спать, не закрыв входную дверь. После этого в квартиру зашла незнакомка и забрала вещи. Мужчина услышал, как захлопнулась дверь, и проснулся, а затем обратился к правоохранителям.

Местонахождение злоумышленницы вычислили по камерам видеонаблюдения. Украденные вещи вернули владельцу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".