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08 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала девушку за кражу одежды из незапертой квартиры

"Московский патруль": полиция задержала девушку за кражу одежды из незапертой квартиры

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Столичные полицейские задержали девушку, которая украла одежду из незапертой квартиры. Хозяин жилища вернулся с работы и лег спать, не закрыв входную дверь. После этого в квартиру зашла незнакомка и забрала вещи. Мужчина услышал, как захлопнулась дверь, и проснулся, а затем обратился к правоохранителям.

Местонахождение злоумышленницы вычислили по камерам видеонаблюдения. Украденные вещи вернули владельцу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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