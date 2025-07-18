Полиция установила личности всех подростков, избивших сверстника в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейским удалось установить личности всех четверых подростков, избивших сверстника в Домодедово, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, 9 июля на улице Ломоносова в микрорайоне Северный между подростками произошел конфликт. Четверо из них нанесли телесные повреждения своему оппоненту. Нападавшие также снимали происходящее на телефон, после чего видео оказалось размещено в Сети.

В МВД сообщили, что трое участников нападения уже были опрошены в присутствии законных представителей, четвертый подросток будет опрошен по возвращению из поездки с родителями в соседний регион.

"В настоящее время решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет и привлечению к административной ответственности их законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", – заключили в ведомстве.

Ранее полиция Сочи начала проверку после публикации видеоролика в Сети, на котором видна драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел у канатной дороги горнолыжного курорта.

В итоге были задержаны четверо туристов. Причину конфликта мужчины объяснить не смогли, в итоге каждого из них привлекли к административной ответственности.

