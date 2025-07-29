29 июля, 17:15Общество
Бесплатную воду стали раздавать на транспортных объектах Москвы из-за жары
Бесплатную воду стали раздавать на некоторых станциях метро, МЦК, МЦД и на других транспортных объектах в Москве из-за жары.
Также спецмашины коммунальных служб усиленно поливают дороги столицы, а в лесных зонах дежурят пожарные. Отдыхающим напоминают, что жечь костры в такую жару запрещено, так как огонь может мгновенно перекинуться на лес, и тогда остановить его будет очень сложно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.