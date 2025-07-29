Бесплатную воду стали раздавать на транспортных объектах Москвы из-за жары

Бесплатную воду стали раздавать на некоторых станциях метро, МЦК, МЦД и на других транспортных объектах в Москве из-за жары.

Также спецмашины коммунальных служб усиленно поливают дороги столицы, а в лесных зонах дежурят пожарные. Отдыхающим напоминают, что жечь костры в такую жару запрещено, так как огонь может мгновенно перекинуться на лес, и тогда остановить его будет очень сложно.

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