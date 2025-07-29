Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 12:15

Общество

Москвичам рассказали, где можно охладиться во время аномальной жары

Москвичам рассказали, где можно охладиться во время аномальной жары

Блогер Денис Кукояка подарил дочери робота стоимостью около 2,5 млн рублей

Дизайнер Игорь Чапурин рассказал, как украсить любую женскую фигуру

Температура на 5–6 градусов выше нормы ожидается в Москве 29 июля

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 29 июля

Приемную кампанию для абитуриентов колледжей продлили в Москве до осени

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 39% 29 июля

"Это Москва. Инфраструктура": путь мусора

В Едином центре поддержки рассказали о помощи участникам СВО и их семьям

"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 29 июля

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлен в Москве. От таких погодных условий жители и гости столицы спасаются на пляжах.

Платные места отдыха предлагают москвичам и туристам места в тени или на солнце, с музыкой и шезлонгами. Для тех, кто предпочитает загорать возле водных объектов бесплатно, в столице открыты Серебряный бор – 2 и Серебряный бор – 3, Пионерский пруд и Тропарево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика