Более 70 тысяч девятиклассников прошли профориентацию в этом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч девятиклассников в этом учебном году прошли программу комплексной профориентации в центре "Профессии будущего". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя центра Андрея Тарасова.

Он отметил важность девятых классов в процессе образования, поскольку на этом этапе школьники могут впервые сами определить свою карьерную траекторию. В центре ученики получают качественный старт для собственного развития и узнают о реальном положении рынка труда. При этом с момента создания программы профориентации ее посетили 130 тысяч человек.

"Как отметил Сергей Собянин в стратегии развития системы социальной защиты Москвы до 2030 года, в столице продолжится масштабирование программы комплексной профориентации. Каждый подросток сможет сделать осознанный выбор будущей профессии", – подчеркнул Тарасов.

В рамках первого этапа программы ученики знакомятся с популярными профессиями. Для этого используются интерактивный 5D-кинотеатр и VR-тренажер, который позволяет примерить на себя роли сварщика, токаря, бариста, пекаря, официанта, машиниста электропоезда и других специалистов.

После этого школьники проходят тестирование и получают индивидуальные консультации от представителей колледжей и специалистов по профориентации. За последний учебный год интерес учеников 9-х классов к профессиям в сфере промышленности вырос в 1,5 раза, а к профессиям в области строительства – в 2 раза.

При этом особое место в программе отводится практическим занятиям. Подростки посещают современные мастерские и лаборатории 48 столичных колледжей, где могут попробовать себя в различных направлениях. В минувшем учебном году школьники прошли профпробы в колледжах более 57 тысяч раз.

Кроме того, более 20 тысяч учеников посетили экскурсии в более чем 250 крупных организациях и предприятиях Москвы, что позволило им познакомиться с потенциальными работодателями и производственными процессами.

Для родителей учеников центр создал отдельную профориентационную программу. В ее рамках эксперты проводили встречи "ПРОсуббота", участники которых могли узнать о перспективных профессиях и получить практические рекомендации по выбору направления в карьере. На занятиях присутствовали представители колледжей и столичные работодатели. Они отвечали на вопросы родителей и их детей и рассказывали о требованиях современного рынка труда.

Ранее эксперт центра Святослав Семеренко заявил, что Москву можно смело назвать городом молодежи, так как здесь созданы все возможности для построения успешной карьеры даже во время обучения. По его словам, участие молодых людей в стажировках не только даст опыт, но и поможет понять, какое направление действительно интересно. Более того, многие работодатели с энтузиазмом берут студентов на практику, а затем лучших приглашают на постоянную работу.